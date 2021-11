Portugal reduz gastos com a saúde por habitante em 2020

Portugal registou uma redução nos gastos com a saúde por habitante em 2020, ano marcado pela pandemia de Covid-19.O gasto médio por habitante em 2019 foi de 2888 euros, segundo os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Em 2020 houve uma ligeira descida de 0,8% para os 2864 euros. Entre os diferentes Estados que integram a OCDE apenas o Chile regista uma quebra superior de 4,9%.Em termos de cuidados de saúde é destacado que um utente do Serviço Nacional de Saúde aguardava em média 137 dias para a realização de uma cirurgia em 2019. Já no primeiro ano da pandemia o tempo de espera subiu para 241 dias. Segundo a OCDE um pior resultado é encontrado na Eslovénia em que passou de um tempo de espera de 354 para 417 dias.Portugal figura também no pódio dos maiores consumidores de antidepressivos. A tabela é liderada pela Islândia com um consumo diário de 146 comprimidos por mil habitantes. Em Portugal são consumidos 124 e no Canadá 122.Adianta ainda o relatório ‘Perspetiva sobre a Saúde – 2021’, que Portugal é um dos poucos países em que as remunerações dos médicos caíram entre 2010 e 2019. É definido que a maior quebra verificou-se entre os anos de 2010 e 2012 (período da crise financeira internacional que levou à intervenção da troika), tendo a partir dessa data crescido. Mas, mesmo assim, em 2019 não atinge o valor de 2010. Neste período um médico especialista viu o seu salário cair 2,2%. Já em termos de poder de compra dos portugueses, entre 2010 e 2019, a redução foi de 2,3%