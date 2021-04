Portugal regista mais um morto e 610 infetados por Covid-19

Portugal registou esta quarta-feira mais um morto relacionado com a Covid-19 e 610 novos casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). A maioria dos casos regista-se na região Norte do país.











Em internamento nas enfermarias estão 397 doentes, menos 32 do que na terça-feira. Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 110 pessoas, menos três que no dia anterior.De acordo com o boletim, hoje divulgado, desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 832 255 casos confirmados e 16 952 óbitos. Em Portugal, há 24 653 casos ativos, mais 77 do que no dia anterior.O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde diminuiu em 185 para 21 681.

Por sua vez, o número de recuperados fixou-se em 790 650, mais 532.