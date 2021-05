Portugal regista 180 novos casos em dia sem mortos por Covid-19

Portugal sem nenhuma vítima mortal pela terceira vez no espaço de duas semanas e registou 180 infetados por Covid-19 esta segunda-feira.O país alcançou o segundo dia sem mortes em abril na passada segunda-feira.Os internamentos sofreram um aumento, com mais 11 pessoas hospitalizadas nas últimas 24 horas (322 no total) e 90 camas ocupadas nas Unidades de Cuidados Intensivos, mais cinco relativamente a domingo.Segundo o boletim, desde o início da pandemia em Portugal, ja foram contabilizados 837 457 infetados e 16 977 óbitos. Esta segunda-feira, há menos 223 casos ativos e mais 403 pessoas recuperadas da doença.O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou em 90, para o total de 23 999.O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus em Portugal diminuiu para os 0,96. A incidência de casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias é de 64,4.