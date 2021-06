Há 445 novos infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas, revelou em comunicado a DGS. Não houve registo de novos óbitos devido à doença. Esta terça-feira registaram-se 678 pessoas recuperadas da doença.







Há menos 15 pessoas internadas com a doença, num total de 268, e menos duas em UCI, que agora baixa para 50.





A região de Lisboa e Vale do Tejo teve o maior número de infetados nas últimas 24 horas. Registaram-se 249 novos infetados em LVT e 114 no Norte do País.