Portugal regista acréscimo de 2374 mortes durante período de pandemia

Entre 1 de março e 24 de maio Portugal registou um acréscimo de 2374 mortes face ao mesmo período de 2019 e mais 1133 face a 2018. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, entre 1 de março e 24 de maio morreram em Portugal 28 197 pessoas (27 064 em 2018 e 25 823 no ano passado), sendo que no mesmo período foram registadas 1316 mortes associadas à Covid-19.Ou seja, desde o início da pandemia de coronavírus em Portugal, há um excesso de pelo menos 1058 óbitos em comparação com o mesmo período de 2019, quando não existia Covid-19. A maior subida nos óbitos verifica-se em pessoas com 75 ou mais anos.Já entre 27 de abril e 24 de maio, 172 dos 308 concelhos registaram mais óbitos que nos dois últimos anos, no mesmo período. O número de casos de Covid-19 por 10 mil habitantes cifrava-se no final de maio em 32,6 sendo que em 50 municípios o número era superior ao valor nacional, com destaque para Ovar (123,0 casos por 10 mil habitantes), Condeixa-a-Nova (87,6) e Valongo (78,2).