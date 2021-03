Portugal regista aumento do risco de transmissão da Covid-19

Está a aumentar o risco de transmissão da Covid-19, uma vez que o índice que mede a transmissibilidade do vírus (Rt) subiu no espaço de 24 horas de 0,93 para 0,94. Contudo, a existência de um valor inferior a 1 impede a subida dos casos ativos. Na terceira vaga, Portugal atingiu pela primeira vez um Rt abaixo de 1 no dia 26 de janeiro, com o valor de 0,98. E três dias depois os casos ativos começaram a descer, passando de 181 811 no dia 28 para 179 939 a 29 de janeiro. Uma descida que se mantém, porque o índice Rt nunca mais voltou a um valor superior a 1.Segundo o médico Ricardo Baptista Leite, "o índice abaixo de 1 representa que há cada vez menos infetados". "Já um índice superior a 1 significa que cada infetado pode contagiar uma outra pessoa. Se o índice for de 2 cada infetado tem capacidade para infetar duas pessoas. Num índice abaixo de 1, como um caso positivo não consegue infetar uma outra pessoa, os casos ativos começam a descer algum tempo depois", explica.Ricardo Baptista Leite considera que com o atual número baixo de novos casos, na ordem dos 400 por dia, o índice Rt pode ter uma oscilação desajustada da realidade. Considera, então, "relevante ter em conta a incidência a nível local", que exprime a dimensão da doença a nível regional ou local."A evolução da pandemia não é igual em todo o País e o processo de desconfinamento deveria de ter em atenção estas diferentes situações", referiu. De acordo com a matriz de risco, esta segunda-feira publicada, a incidência da Covid-19 situa-se em 70 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, segundo os dados esta segunda-feira divulgados pela Direção-Geral da Saúde, em que há o registo de seis mortos no domingo e de 309 novos casos. O boletim revela 32 concelhos com mais de 120 novos casos por 100 mil habitantes, limite definido pelo Governo para o desconfinamento. Machico, com uma incidência de 601 casos, é o concelho com maior risco, Alcoutim regista 417. No lado oposto há 47 concelhos com zero casos.O primeiro-ministro, António Costa, decide quinta-feira se avança com a segunda fase de desconfinamento a 5 de abril. O plano prevê, entre outras medidas, o regresso dos 2.º e 3.º ciclos às escolas.