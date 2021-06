Portugal regista entrada de dezenas de refugiados esta semana no País

Trinta e uma pessoas chegaram a Portugal esta semana, vindas da Turquia, Egito e Itália, informam os gabinetes da Ministra de Estado e da Presidência, do Ministro da Administração Interna e da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em comunicado conjunto, este domingo.Ao todo são 2 807 cidadãos acolhidos em diferentes distritos, como Braga, Bragança, Castelo Branco e Lisboa.Em dia de comemorações do Dia Mundial do Refugiado, instituído em 2001 pelas Nações Unidas, Portugal é o sexto estado-membro que mais refugiados acolheu ao abrigo do Programa de Recolocação aprovado por Bruxelas.Na sexta-feira, informa o documento, chegou ao País um migrante resgatado do Mar Mediterrâneo, proveniente de Itália. São agora 235 cidadãos estrangeiros acolhidos em território nacional após serem salvos na travessia de África para a Europa.