Desde 30 de janeiro que não havia uma subida tão grande de casos ativos de Covid-19 em Portugal. No sábado foram registados 566 casos – foi o sábado com mais casos desde 6 de março– e dadas como recuperadas 410 pessoas. Registaram-se 6 óbitos, pelo que o número de casos ativos subiu em 150, o maior registo desde 30 de janeiro.









O número de internados mantêm-se em 466, tendo baixado em seis os internados em Cuidados Intensivos. A taxa de incidência e o índice de transmissibilidade não são atualizados desde quinta-feira, mantendo-se respetivamente em 65,7 casos/100 mil habitantes, e em 1,02, a nível nacional.

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, Portugal regista 827 494 casos e 16 916 óbitos. De acordo com o site Worldometer, o País ocupa o 17º lugar em todo o mundo no número de casos (81 282) por milhão de habitantes, sendo que, no conjunto de países com mais de dois milhões de habitantes, Portugal é o 8º com maior incidência de infetados. Na Europa, apenas 4 países com mais de 2 milhões de pessoas têm maior incidência: República Checa, Eslovénia, Suécia e Lituânia.





Nos óbitos, Portugal ocupa o 15º lugar em todo o mundo, com 1662 óbitos por milhão de habitantes (12º nos países com mais de dois milhões de pessoas).