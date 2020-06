Portugal regista maior subida de casos de coronavírus num mês

A Direção-Geral da Saúde anunciou esta sexta-feira que há mais 377 pessoas infetadas com o novo coronavírus, no maior aumento de casos desde há quase um mês. Destes novos casos, 336 (89%) são na região de Lisboa e Vale do Tejo.Estes dados levaram a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, a apelar esta sexta-feira para que as pessoas com Covid-19 que estão em vigilância se mantenham em isolamento. "Não devem ir nem para a casa do lado", disse, avisando que, segundo vários estudos, a perceção do risco está a diminuir."O País está à beira de controlar a situação epidemiológica e é preciso um esforço final", apelou a responsável.