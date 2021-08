Portugal regista mais 18 mortos e mais 2377 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal regista esta sexta-feira mais 18 mortes e 2377 infetados relativos à Covid-19.São os dados divulgados no mais recente relatório da Direção-Geral de Saúde.Esta sexta-feira, mais 2911 pessoas recuperaram da doença e há menos 32 doentes em internamento e menos dois em Unidades de Cuidados Intensivos, em relação ao dia anterior.Lisboa e Vale do Tejo representa a maioria dos óbitos (12). As restantes mortes registaram-se a Norte e Centro do País.A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que apresenta mais novos casos, com 1004 infetados, seguindo-se o Norte (659), o Centro (267), a região do Algarve (245) e o Alentejo (129).A taxa de incidência está nos 362,7 casos de infeção por 100 mil habitantes - a nível nacional - e nos 369,2 casos de contágio por 100 mil habitantes - no território continental. Portimão, Proença-a-Nova e Sines são os concelhos no nível máximo de risco.