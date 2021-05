Portugal regista mais dois mortos e 454 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal registou mais dois mortos e 454 infetados por Covid-19 este sábado. Após esta segunda-feira o país ter alcançado pela segunda vez esta semana o marco do nulo de óbitos, há agora mais duas vítimas a lamentar, uma na Região Centro e a outra no Algarve, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).Os internamentos sofreram uma descida substancial, com menos 22 pessoas hospitalizadas nas últimas 24 horas (302 no total) e 85 camas ocupadas nas Unidades de Cuidados Intensivos, menos cinco relativamente a ontem.Segundo o boletim, desde o início da pandemia em Portugal, ja foram contabilizados 836 947 infetados e 16 976 óbitos. Este sábado, há menos 187 casos ativos e mais 639 pessoas recuperadas da doença.O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde diminui em 94, para o total de 24 006.O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus em Portugal manteve-se nos 0,98. A incidência de casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias é de 66,9.