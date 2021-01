Portugal regista mais três mortos vítimas da Covid-19 com menos de 49 anos

Portugal registou esta quarta-feira o pior dia de sempre desde o início da pandemia. Além de ter batido o recorde de óbitos (156) e de novos casos (10556) nas últimas 24 horas, o país regista ainda três mortes, homens, com menos de 49 anos.De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, nas últimas 24 horas morreu um homem na faixa etária dos 30 -39 anos e outros dois entre os 40 e os 49 anos.A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou maior número de óbitos (67), seguida da região Norte e Centro, ambas com 36 óbitos.