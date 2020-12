Portugal regista menor número de mortes por Covid-19 dos últimos 11 dias

De sábado para domingo, morreram 71 pessoas e foram registados mais 3334 novos casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal, informou este domingo a Direção-Geral de Saúde (DGS). É o número mais baixo de óbitos dos últimos 11 dias: desde 9 de dezembro que o valor não era tão baixo e nesse dia foram contabilizadas 70 mortes por Covid-19.Já o número de camas ocupadas com doentes infetados pelo Sars-CoV-2 aumentou em 54 para um total de 3027 (483 dos quais em cuidados intensivos).De acordo com o boletim da DGS, a faixa etária acima dos 80 anos continua a ser a que concentra mais novas mortes (69%), enquanto o Norte é a região que soma mais novos casos (1501) e mais óbitos (25). Também sem novidade é que as mulheres dominam o número de vítimas por Covid-19.Em 24 horas, morreram 26 mulheres e 23 homens na faixa dos 80 anos; e quatro mulheres e dois homens na casa dos 60 aos 69. Só entre os 70 e os 79 é que os números se alteram: nessa faixa, morreram 10 homens e seis mulheres em 24 horas.Este domingo, e ainda segundo dados da DGS, foram dadas como recuperadas da Covid-19 mais 2419 pessoas. Desde o início da pandemia já se curaram 297 233 pessoas.