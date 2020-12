Portugal regista novo pico diário de mortes por Covid-19

Segundo os dados este domingo divulgados pela Direção Geral da Saúde, dois dos mortos tinham menos de 40 anos: um homem e uma mulher na faixa etária dos 30 aos 39 anos – neste grupo etário há, agora, seis vítimas mortais masculinas e cinco femininas. No total morreram 34 homens e 41 mulheres com mais de 80 anos; 13 homens e 4 mulheres, dos 70 aos 79 anos; e 4 homens na faixa dos 60 aos 69 anos.



Portugal atingiu este domingo o maior número de vítimas mortais diárias por Covid-19, com o registo de 98 óbitos, num dia marcado por 4044 novos infetados. Assim, desde o início de dezembro, registaram-se no país, em média, 3,4 óbitos por hora. Em 24 horas, os internamentos também aumentaram em 64 doentes, para um total de 3157 pessoas. Destes, há 513 pacientes nas Unidades de Cuidados Intensivos, um aumento de dez casos graves no espaço de um dia.Segundo os dados este domingo divulgados pela Direção Geral da Saúde, dois dos mortos tinham menos de 40 anos: um homem e uma mulher na faixa etária dos 30 aos 39 anos – neste grupo etário há, agora, seis vítimas mortais masculinas e cinco femininas. No total morreram 34 homens e 41 mulheres com mais de 80 anos; 13 homens e 4 mulheres, dos 70 aos 79 anos; e 4 homens na faixa dos 60 aos 69 anos.

Por regiões, o Norte regista o maior número de óbitos nas últimas 24 horas, com 43 casos. Lisboa e Vale do Tejo registou 30; Centro 18; Alentejo 4; Madeira 2; e Algarve 1. Também é a Norte que se verifica a maioria dos 4044 novos casos, com 2143. Lisboa e Vale do Tejo somou 1112 em 24 horas; 520 no Centro; 162 no Alentejo; 66 no Algarve ; 34 nos Açores; e 7 na Madeira. Assim, no acumulado dos últimos 14 dias, Portugal regista 10,7 mortes por cada cem mil habitantes. Entre os 31 países da Europa, o País ocupa a 13º posição, pior que os 6,3 verificados em Espanha; 6,8 na Alemanha; 8,4 em França; e 9,0 no Reino Unido. Na lista do Centro Europeu de Controlo e de Prevenção das Doenças, a Bulgária é o país que mais preocupa, com 26,8 mortes por cem mil.



"Efeitos muitíssimo gravosos"

Nelson Pereira, coordenador da resposta Covid-19 no Hospital de S. João, no Porto, indicou este domingo que "um mais que provável recrudescimento [do número de casos] em janeiro/fevereiro poderá ter consequências muitíssimo gravosas para o sistema de saúde - e, por isso, para todos nós -, sobretudo por se enxertar no tal planalto elevado".



O médico diz também que ainda não foi possível começar a desmobilizar o acréscimo da resposta em Cuidados Intensivos colocado em prática naquela unidade hospitalar do Norte, o que considera ser um "sinal de alerta muito forte para que ponderemos muito bem as nossas ações nas próximas três semanas".



Desta forma, Nelson Pereira considera que este "tem mesmo que ser um Natal diferente - com menos pessoas, com máscara sempre e quando ela tiver que sair, que seja com distanciamento - para que haja um bom ano novo".



Dezembro regista o maior número de óbitos numa semana

A última semana fica marcada pelo maior número de mortos em sete dias: 596 pessoas, o que representa em média 85 óbitos diários. Nos últimos 13 dias houve um total 1054 óbitos: assim, desde março, uma em cada cinco óbitos ocorreram no início do presente mês.



Costa vê vacinas como luz ao fundo do túnel

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou este domingo que Portugal está a "atravessar um túnel tenebroso", mas, "graças à ciência" e às vacinas, é possível já "ver uma luz ao fundo do túnel".



PORMENORES



Máximo de internados

No dia sete deste mês foi registada a maior pressão sobre as unidades hospitalares, com um total de 3367 internados, dos quais 513 nos cuidados intensivos e 2854 em enfermarias.

Redução de infetados

No dia 15 de novembro foram registadas 88 854 pessoas infetadas, o valor mais alto desde o início da pandemia. Desde então verifica-se um decréscimo continuo dos casos positivos.

Novos casos descem

O valor mais alto de novos casos diários por infeção do novo coronavírus ocorreu a 4 de novembro com 7497 infeções. A partir dessa data tem sido registada uma gradual descida diária de novos infetados.

Testes de despistagem

A 18 de novembro realizaram-se no País 48 869 testes de despistagem da Covid-19, valor que equivale a 0,5% da população.