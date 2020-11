Portugal regista novo recorde de infetados com Covid-19 nos hospitais

Portugal atingiu esta sexta-feira novos máximos de internamentos hospitalares e em unidades de cuidados intensivos por Covid-19. Há 3079 pessoas internadas (mais 62 face ao dia anterior), e destas 481 nos Cuidados Intensivos (mais 23), revelou a Direção-Geral da Saúde (DGS). O boletim diário registou mais 61 óbitos, um dos quais de um homem com idade entre os 40 e 49 anos. Há 6489 novos casos de infeção.O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, adiantou que Portugal fez uma reserva de 7,5 milhões de testes de diagnóstico que devem chegar no início do ano. "Trata-se de uma reserva que pode ou não ser ativada, mas que diz respeito à nossa resposta futura", afirmou. Sobre o antiviral Remdesivir, desaconselhado pela OMS, garantiu que vai continuar a ser usado até que exista outra orientação da Agência Europeia do Medicamento. Lacerda Sales reforçou a posição da ministra da Saúde, Marta Temido, de que "devem ser utilizadas máscaras dentro das prisões", contrariando a posição da direção dos serviços prisionais. Sobre a possibilidade de novas cercas sanitárias para conter a expansão do vírus, o secretário de Estado avançou que, "não se considera" essa hipótese.A Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP) confirmou ao CM ter contratualizado com uma empresa a compra de 30 mil testes rápidos de deteção da Covid-19. Segundo informação no portal BASE, trata-se de um investimento de 177 mil euros. Fonte oficial explicou que o Hospital-Prisão de Caxias, Oeiras, será a entidade recetora dos testes, procedendo por todas as cadeias nacionais. A decisão de compra de testes surge após a ocorrência de, pelo menos, quatro surtos de infeção pelo novo coronavirus em cadeias nacionais. Além de Tires, cadeia de Lisboa, e de Guimarães, foram esta sexta-feira detetados mais 21 casos, entre presos e guardas, em Izeda, Bragança. No total, estão confirmados 363 infetados pelo novo coronavírus nas prisões do País.