Portugal regista número de mortes por coronavírus mais baixo desde 21 de março

Entre quarta e quinta feira morreram seis pessoas em Portugal devido à pandemia de Covid-19. É o número mais baixo desde 21 de março, quando houve duas vítimas. Quanto aos novos casos (264) é o aumento mais significativo dos últimos sete dias, segundo os números da DGS. Há 28 583 infetados no País.

Num total de 1190 óbitos registados por Covid-19, 86,6% referem-se a pessoas com mais de 70 anos. A taxa de letalidade global é de 4,2% e sobe para 15,4% acima dos 70 anos. Em relação aos pacientes hospitalizados, desde 4 de maio foi registada uma diminuição de mais de 17% e de 16% nos internamentos em unidades de Cuidados Intensivos, informou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales. O governante revelou ainda que já foram feitos mais de 600 mil testes (13 de maio foi o dia com mais testes: 17 500) desde o início da pandemia.



Sobre a evolução do contágio, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou que a probabilidade de um infetado infetar outra pessoa apresenta agora um valor de 0,97 (Rt 0,97). Este valor apresenta "muito pequenas variações regionais", segundo Graça Freitas, que deu como exemplo o caso da região Centro que, "apesar de ter poucos casos novos, teve uma variação para 1.03". Questionada sobre o uso da hidroxicloroquina no combate à Covid-19, a diretora-geral disse que "não foram reportadas situações adversas em Portugal" e que os médicos devem recorrer ao medicamento de acordo com os riscos e benefícios.





Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24