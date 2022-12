Portugal regista pelo sétimo ano consecutivo a maior subida de residentes estrangeiros no País

Portugal regista no final do ano de 2022 mais de 757 mil residentes estrangeiros com residência no País. Este é o sétimo ano consecutivo que o valor aumenta.



O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) concedeu, em 2022, mais de 113 mil novas autorizações de residência.





Segundo o SEF, a nacionalidade brasileira mantém-se como a principal comunidade, com mais de 233 mil pessoas, a viver em Portugal. Segue-se o Reino Unido (36 639), Cabo Verde (35 744) e Índia (34 232). Itália entra também na lista, registando-se 33 707 oriundos do país a viver em território nacional.Em Portugal vivem ainda 30 417 angolanos, 27 614 franceses, 26 898 ucranianos, 23 967 romenos e 23 441 nepalenses