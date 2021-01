Portugal ultrapassou esta sexta-feira todas as barreiras no que respeita à Covid-19, registando o pior dia de sempre. O mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá conta de 10 176 novas infeções - um novo máximo diário que ultrapassa as 10 027 registadas no documento de quarta-feira.









Também no número de mortes há um recorde de 118 vítimas da Covid-19. Até então, o número mais elevado de mortes tinha sido registado a 13 de dezembro: 98 óbitos. O relatório de situação dá ainda conta de um novo máximo nos internamentos: 3451 pessoas internadas, mais 118 do que no dia anterior. Deste total, 536 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Os números, obretudo dos internamentos, colocam em causa a capacidade de resposta dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que há uma semana estão sob alta pressão. Esta sexta-feira, os hospitais da Grande Lisboa viram-se obrigados a transferir doentes infetados para hospitais do Norte. A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo enviou uma instrução, a alguns hospitais, como o Beatriz Ângelo, em Loures, o Garcia de Orta, em Almada, e o Amadora-Sintra. O documento dava autorização às unidades para transferir doentes, de forma a aliviar a pressão.





Para já, devido à instabilidade dos pacientes que estão em estado mais crítico, os que necessitam de Cuidados Intensivos não vão ser transferidos - apenas os que estão internados em Enfermaria. Os hospitais de Loures e de Almada podiam transferir até cinco utentes, cada um, para o Hospital de São João, no Porto. Já o Amadora-Sintra podia proceder à transferência de 10 pacientes: cinco para o Santo António, no Porto, e outros cinco para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-Espinho. As transferências dos doentes estavam programadas para esta sexta-feira ao final da tarde.





De forma a aumentar a capacidade de resposta, o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, criou esta sexta-feira mais uma Enfermaria dedicada à Covid-19, com 20 camas. Prepara-se para reorganizar serviços, nos próximos dias, de forma a criar mais quatro espaços dedicados ao internamento.