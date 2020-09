Portugal registou esta sexta-feira o pior dia em cinco meses e meio no que respeita a novas infeções pelo novo coronavírus - 899. É preciso recuar até 10 de abril para se encontrar um número mais elevado do que este. Neste dia, foram registadas 1516 casos.O boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde dá ainda conta de cinco mortes. Esta sexta-feira, os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística revelavam que mais de metade dos municípios registaram mais mortes no último mês, comparativamente ao mesmo período de 2018 e 2019.O número de internamentos por Covid-19 também aumentou e, na região Norte, das 41 camas dos Cuidados Intensivos dedicadas à doença, 26 estão ocupadas. Na Grande Lisboa , 54 das 85 vagas para Intensivos também estão completas.