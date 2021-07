Portugal regista sete mortos e 3547 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal registou mais 3547 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de infeções no País para 923 747. Relativamente às mortes, há a registar sete óbitos, atirando o total de mortes pela doença para 17 194.



O número de doentes internados subiu para 778, mais 4 que os registados esta quinta-feira. Nas Unidades de Cuidados Intensivos há menos três pessoas, num total de 171 doentes.



A região de Lisboa e Vale do Tejo volta a registar o maior número de novos infetados, com 1460 casos. Norte é a segunda região com mais novos casos, 1305 nas últimas 24 horas, seguido do Algarve com 302 casos, Centro com 304 e por fim Alentejo com 105 infetados.