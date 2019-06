Portugal regista sexto maio mais seco em 88 anos

Portugal registou um profundo agravamento da seca com a metade sul do território com níveis de precipitação acumulados muito abaixo dos valores habituais.O boletim climático referente ao último mês indica que este foi o sexto maio mais quente em 88 anos.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera indica que o valor médio da quantidade de precipitação foi 13 litros por metro quadrado, o que corresponde a apenas 19 % do valor normal mensal.Associadas à reduzida precipitação verificaram-se temperaturas elevadas para o habitual nesta época do ano. Maio registou uma onda de calor na maior parte do território desde o dia 22 de maio, que se estendeu até dia 3 deste mês. Maio foi, assim, o 7º mais quente desde 1931. Face ao que é habitual a temperatura esteve mais alta 2,38 graus.A seca levou o Ministério da Agricultura a antecipar em três meses, para outubro, os pagamentos da PAC- Política Agrícola Comum, aos agricultores afetados. No Parlamento, o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, explicou que foram feitos "pedidos para abrir 44 poços e 276 furos", referindo haver mais de 200 pedidos para a aquisição de tanques e reboques, projetos que o Estado apoia com 3 milhões de euros.Portugal vai ser afetado por uma superfície frontal fria que fará as temperaturas máximas caírem para valores entre os 14 (Guarda) e os 23 graus (Beja).No ponto mais alto de Portugal continental a temperatura mínima cairá para valores na ordem de 1 grau negativo até sábado.A passagem da depressão ‘Miguel’ vai provocar vento com rajadas de 100 quilómetros por hora no Minho, região onde poderá haver chuva forte.As zonas marítimas de responsabilidade nacional serão afetadas com agitação marítima forte, com vagas de três metros.