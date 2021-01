Domingo foi o dia com a maior subida do número de internamentos por Covid-19 desde o início da pandemia: foram mais 303 (25 nas Unidades de Cuidados Intensivos) em apenas 24 horas. Os hospitais tinham 6420 internados, dos quais 767 em UCI.





O número de novos casos baixou e, tal como no domingo anterior, cifrou-se abaixo dos 10 mil – em grande parte devido ao facto de muitos laboratórios estarem encerrados. Registaram-se 252 óbitos, dos quais 113 em Lisboa e Vale do Tejo, 56 no Centro e 54 no Norte. Do total de 10 721 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, 35 são de pessoas que tinham menos de 40 anos de idade. n e.n.