Portugal registou quatro picos de mortalidade desde o início da pandemia

O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) registou quatro picos de mortalidade em Portugal desde a chegada da pandemia de covid-19 a Portugal, segundo a análise apresentada esta sexta-feira pela epidemiologista Ana Paula Rodrigues.

Na intervenção intitulada "Resposta à epidemia de SARS-CoV-2: da monitorização da serologia à monitorização da mortalidade", a médica de saúde pública explicou que, de acordo com os dados disponíveis até 07 de dezembro no indicador de mortalidade por todas as causas, os quatro períodos - no qual o último ainda está a decorrer - foram responsáveis por 5.763 mortes em excesso face ao que estava estimado.

O primeiro período durou três semanas e ocorreu entre 22 março e 12 de abril, em plena primeira vaga da pandemia no país, em que se registou um excesso de mortalidade de 1.057 óbitos, "16% acima do esperado", referiu Ana Paula Rodrigues.