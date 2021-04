Portugal registou três vítimas mortais da Covid-19 no Norte e acima dos 70 anos esta quarta-feira

Portugal registou esta quarta-feira três vítimas mortais por Covid-19 e 572 novos casos de infeção. De acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), os óbitos referem-se a pessoas com mais de 70 anos: um homem entre os 70 e os 79 anos, um outro homem com mais de 80 anos, e uma mulher na mesma faixa etária. Todos foram registados no Norte.Foi também nesta região do País que foram identificadas mais infeções (261 casos, o que representa 45,6% do total). Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 186 casos, representando aproximadamente 33%. Quanto aos internamentos, depois de sete dias consecutivos em queda ou estabilização, o número em Cuidados Intensivos voltou a aumentar — são mais duas pessoas nesta situação, totalizando agora 88 doentes em estado mais crítico devido à doença. Já em Enfermaria estão 332 pessoas - são menos 14 do que na véspera.O boletim divulgado esta quarta-feira pela DGS revela ainda que a incidência - número de novos casos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes - baixou. Situa-se agora nos 69,3 casos. Já o índice de transmissibilidade da Covid - R(t) — subiu ligeiramente em todo o território e está em 1 (na última atualização situava-se nos 0,99).