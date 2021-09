A incidência da Covid-19 baixou e põe Portugal na zona verde da matriz de risco, mesmo com um ligeiro aumento da transmissibilidade. A incidência desceu de 127,3 para 111,6 casos por 100 mil habitantes. Já o Rt nacional cresceu de 0,83 para 0,85.









O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) de sta segunda-feira dá conta de 230 novos casos. Há quatro meses que não eram registados tão poucos. É preciso recuar até 24 de maio para encontrar um dia com um valor semelhante de infeções (241). Portugal é, segundo o site estatístico ‘Our World in Data’, o 19º país da União Europeia em número de novos casos diários, com uma média de 68 contágios, abaixo da média europeia (102).

O documento da DGS revela que, desde domingo, foi registada apenas uma morte por Covid-19. Trata-se de uma idosa, com mais de 80 anos. O óbito aconteceu na região Norte. A evolução favorável da pandemia pode ser justificada com vacinação contra a doença.





Ao CM, a ‘task force’ estima que a meta de ter 85% de população totalmente imunizada seja atingida até ao final desta semana. No domingo à noite a cobertura estava em 83,9%.





Esta segunda-feira , a Agência Europeia do Medicamento anunciou estar a avaliar o pedido da Moderna para administrar uma terceira dose de reforço da vacina para maiores de 12 anos.



Vacinação contra gripe sazonal já começou em lares

A vacinação contra a gripe sazonal arrancou ontem em todo o País, em lares e na Rede de Cuidados Continuados. Abrange também os profissionais do Serviço Nacional de Saúde e grávidas. Em Lagos, o CM acompanhou a vacinação no Lar de Bensafrim, da Santa Casa da Misericórdia, onde foram imunizados 18 utentes, com idades entre os 70 e os 95 anos. No total, o País comprou cerca de três milhões de doses.