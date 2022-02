Portugal rejeita 300 processos de cidadania portuguesa a judeus sefarditas

Portugal já atribuiu a cidadania portuguesa a 56 685 descendentes de judeus sefarditas, tendo recusado 300 pedidos de naturalização entre 2015 e 2021, segundo dados do Instituto dos Registos e Notariado (IRN) e do Ministério da Justiça.



Entre 1 de março de 2015 e 31 de dezembro de 2021, "deram entrada nos serviços do IRN 137 087 pedidos de aquisição da nacionalidade portuguesa" ao abrigo da Lei da Nacionalidade para os judeus sefarditas, que foram expulsos da Península Ibérica durante a Inquisição medieval, no século XV.

