Portugal representado no World Rescue Challenge 2022

Portugal irá estar representado no World Rescue Challenge 2022, uma competição internacional que este ano se realiza no Luxembugo, por equipas de bombeiros que se qualificaram na fase nacional de apuramento.No entanto, a equipa do INEM, que se apurou para a competição nesa fase, não se fará representar. O Sindicato dos Técnicos de emergência pré-hospitalar (STEPH) lamenta a ausência dos portugueses: "Lamento o presidente do INEM não tenha autorizado os três técnicos a representar o INEM, e o país, nesta competição mundial, com todo o prestígio internacional que isso traria para a instituição", disse, ao, Rui Lázaro, presidente do STEPH.O Correio da Manhã tentou obter esclarecimentos junto do INEM mas ainda não obteve resposta.O World Rescue Challenge 2022 realiza-se do dia 7 a 11 de setembro.