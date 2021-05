Portugal sem registo de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Há 460 infetados

Portugal não registou qualquer morte esta sexta-feira vítima da Covid-19. Esta é a segunda vez esta semana sendo que a 3 de agosto havia sido a última vez que se registou um número nulo de óbitos. Há a registar 460 infetados pelo novo coronavírus, informa a Direção-Geral da Saúde (DGS).Tantos os internamentos como os cuidados intensivos se mantiveram com 324 e 89 camas ocupadas, respetivamente, não tendo havido nem descida nem subida comparativamente com quinta-feira.Segundo o boletim, desde o início da pandemia em Portugal, ja foram contabilizados 836 493 infetados e 16.974 óbitos.Esta sexta-feira, há menos 52 casos ativos e 512 recuperaram da doença.O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde diminui em 215 para 24 100.O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus em Portugal desceu para 0,98. A incidência de casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias é de 66,9.