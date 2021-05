Já são conhecidos os mais recentes dados da pandemia. Portugal registou nas últimas 24 horas mais 609 novos casos de Covid-19, num dia sem vítimas mortais. Dos infetados, 327 são na Região de Lisboa e Vale do Tejo; 164 na Região Norte; 52 no Centro; 19 no Algarve e 12 no Alentejo.



No total, o País contabiliza 17 023 mortos e 848 213 infetados desde o início da pandemia. Nas últimas horas 510 pessoas recuperaram da doença, num total de 848 213.





Há atualmente 244 pessoas internadas em enfermarias, menos duas que esta sexta-feira. Há ainda menos três pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos, num total de 49.



Gráficos