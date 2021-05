Portugal não tem registo de mortes por Covid-19 pelo segundo dia consecutivo. Este domingo, há mais 445 pessoas infetados, de acordo com o boletim enviado pela Direção-Geral da Saúde.Dos infetados, 185 são na Região de Lisboa e Vale do Tejo; 160 na Região Norte; 31 no Centro; 17 no Algarve e 14no Alentejo. No total, o País contabiliza 17 023 mortos e 808 813 infetados desde o início da pandemia. Nas últimas horas 256 pessoas recuperaram da doença, num total de 808 813.

Há atualmente 271 pessoas internadas em enfermarias, mais 27 que este sábado. Há ainda mais cinco pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos, num total de 49.



Gráficos