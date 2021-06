Portugal tem 20 concelhos com incidência superior a 120 casos Covid por 100 mil habitantes

Portugal tem esta sexta-feira 20 concelhos com incidência do coronavírus SARS-CoV-2 superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, mais dois em relação aos registados na sexta-feira.

Segundo os dados esta sexta-feira divulgados no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, tal como no boletim anterior não existem concelhos em risco muito elevado, ou seja, com incidência a 14 dias superior a 960 casos por 100 mil habitantes.

Em risco elevado de contágio mantém-se o município da Ribeira Grande (546) que regista incidência acumulada superior a 480 casos por 100 mil habitantes e o único neste grupo.