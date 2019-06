Portugal tem 44 praias sem vestígios de poluição na água

Ausência de poluição na água

Portugal tem 44 praias sem vestígios de poluição, segundo uma análise da associação ambientalista Zero. Estas praias representam sete por cento do total das 608 zonas balneares em funcionamento neste ano.A análise realizada pela Zero leva em conta os parâmetros da legislação em vigor e concluiu que existem 43 zonas balneares costeiras e uma interior com zero poluição.Torres Vedras é o concelho com um maior número de praias (10) sem poluição. Nos lugares seguintes surgem Vila do Bispo (5 ) praia da Vitória (4) e Tavira (3).Apesar de ser extremamente difícil conseguir um registo incólume ao longo de três anos nas zonas balneares interiores, muito mais suscetíveis à poluição microbiológica, a praia de Montes na Albufeira de Castelo do Bode (Tomar) regista a ausência de poluição por três épocas balneares.A escolha das praias resulta de uma análise por parte da Zero dos dados da Agência Portuguesa do Ambiente. Revela a associação que "em todas as análises efetuadas não houve sequer a deteção de qualquer unidade formadora de colónias de micro-organismos prejudiciais para a saúde da população. Para a Zero, há apenas duas praias más: Melres (Gondomar) e Ponte da Barca.