Portugal tem 62% da população com a vacinação contra a Covid-19 completa, avançou esta terça-feira a DGS em comunicado.Mais de 7 milhões e 300 mil pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina.Entre os mais jovens [faixa etária dos 18-24] há 34% das pessoas vacinadas com uma dose e 19% com a vacinação completa.A região de Lisboa e Vale do Tejo é onde mais doses de vacina foram administradas: 4 531 322. No Norte foram administradas 4 492 666 doses de vacinas contra a Covid-19.A região do Alentejo regista a maior percentagem de pessoas com a vacinação contra a Covid-19 completa: 66%.