A vacinação contra a Covid-19 das crianças dos 5 aos 11 anos está já delineada pelas autoridades de saúde. Portugal comprou 700 mil doses – as primeiras 300 mil chegam na próxima segunda-feira, dia 13, e as restantes 400 mil durante o mês de janeiro –, para inocular mais de 600 mil crianças. Pretende-se vacinar a maior parte das crianças antes de 10 de janeiro, quando arrancam as aulas.