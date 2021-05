A população de lince ibérico cifrou-se em 1111 exemplares em 2020 na Península Ibérica, o número mais elevado desde que existem programas de monitoração e 30% a mais em relação a 2019, quando foram registados 855 exemplares.





Para Portugal, com um núcleo populacional no Vale do Guadiana, foi estimado um total de 140 exemplares durante 2020, dos quais 80 são indivíduos adultos ou subadultos (mais de um ano), adianta o ICNF. Este número inclui 26 fêmeas reprodutoras/territoriais, que geraram 60 crias.