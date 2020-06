Portugal tem o 2.º pior rácio de infetados com Covid-19 na Europa

Internamentos

O Ministério da Saúde justifica o crescente número de novas infeções em Portugal com o aumento de testes realizados, embora o número de internamentos em Lisboa e Vale do Tejo tenha aumentado.



Cerca sanitária

Salvador Malheiro, presidente da Câmara de Ovar, questionou ontem no Twitter o porquê de não ter sido decretada uma cerca sanitária em Lisboa. "Ou só há coragem para Ovar?", pergunta.

No ranking dos Países europeus com mais novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, Portugal surge em segundo lugar, apenas atrás da Suécia.Com base nos dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde, entre 14 e 20 de junho, foram registadas 2378 novas infeções - números acima dos registados por países muito afetados pela pandemia como Espanha e Itália. Se fizermos as contas por cada 100 mil habitantes, Portugal registou um rácio de 23,31 novos casos. É superado apenas pela Suécia, com um rácio de de 62,34.Números que estão acima da fasquia de 20 novos casos por 100 mil habitantes - um limite adotado por alguns países de forma a evitar a propagação do novo coronavírus. Devido aos números, países como Áustria, Bulgária Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Estónia, Grécia, Letónia, Lituânia e República Checa, estão a condicionar e/ou a proibir a entrada de portugueses. Há 7 dias consecutivos que o número de novas infeções ronda as três centenas, estando sobretudo concentradas na região de Lisboa. Olhando para o panorama mundial dos novos casos (número bruto), Portugal ocupava este domingo a 32ª posição; quanto ao número de mortes, ocupa a 28ª. Já na lista de acumulados, o País ocupava este domingo o 34º lugar, com 39 133 infeções desde o dia 2 de março.A evolução da pandemia em Portugal tem gerado várias críticas nos últimos dias. Na sexta-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu que as autoridades da Saúde estão a ter "dificuldade em quebrar as cadeias de transmissão".Segundo uma investigação da Universidade de Oxford, Portugal foi o País que mais testes fez à população na semana passada, com uma média de 100 rastreios por cada mil habitantes.