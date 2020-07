Portugal tem o dobro dos casos ativos de Covid-19 da Alemanha

Portugal, com uma população pouco superior a 10 milhões, tem o dobro dos casos ativos (13 230) da Alemanha (com 83 milhões de habitantes, tem cerca de 6500 ativos) e superior a outras nações com mais população, como a Polónia (8641 ativos, 37 milhões).



Nos óbitos por milhão de habitante, os números em Portugal (168) são piores do que na Roménia (114, 19 milhões de residentes), Alemanha (110), Polónia (44) ou Ucrânia (37, 43 milhões de habitantes).

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários