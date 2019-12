Portugal tem quatro escolas de gestão entre as melhores da Europa. O mais recente ranking do Financial Times, divulgado esta segunda-feira, coloca a Nova School of Business and Economics, a Católica Lisbon School of Business & Economics, a Porto Business School e a ISCTE Business School entre as 100 melhores da Europa.

A melhor colocada em território nacional é a Nova SBE, situada em 30º, seguida da Católica, que caiu quatro posições face a 2018 e ocupa agora o 32º lugar.

As outras duas universidades portuguesas no ranking da Financial Times, a PBS e a IBS, ocupam, respetivamente, o 66º e 67º lugar na tabela. A liderar a tabela está a HEC Paris, em França, que destronou este ano a London Business School do Reino Unido.