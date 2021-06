Portugal tem um milhão de vacinas contra a Covid-19 armazenadas

Portugal tem perto de um milhão de vacinas contra a Covid-19 por distribuir, revela o último relatório da vacinação contra a Covid-19 esta terça-feira publicado. O País recebeu desde 27 de dezembro último 7 263 540 doses e distribuiu pelos postos de vacinação 6 299 315 doses, o que representa que permanecem armazenadas 964 225 vacinas.No espaço de uma semana o total de vacinas por distribuir subiu de 609 000 para 964 000, um acréscimo explicado por neste período terem sido entregues a Portugal 1 009 320 doses. Em igual período, foram administradas 560 mil doses, cerca de dez mil mais face à semana anterior em que houve 550 mil inoculações. Em média por dia são vacinados 80 mil.A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) confirmou esta terça-feira ao CM "a ocorrência, há cerca de uma semana, de um incidente relacionado com uma quebra da rede de frio que levou à inutilização de vacinas no Centro de Vacinação Covid-19 situado no Pavilhão da Escola Secundária de Santo André, no Barreiro". Segundo a mesma fonte, que não especifica o número de doses estragadas, "o incidente está a ser averiguado, de forma a que não volte a repetir-se".