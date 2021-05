Portugal terá verão muito melhor este ano, estima comissário europeu da Economia

O comissário europeu da Economia estima que a temporada turística de verão em Portugal e na União Europeia (UE) seja "muito melhor" este ano face a 2020, embora ainda sem "regresso completo à normalidade" relativamente aos turistas estrangeiros.

Falando em entrevista à agência Lusa e outros meios europeus em Bruxelas, no dia em que a instituição divulgou as suas previsões económicas da primavera, Paolo Gentiloni observou que, "para Portugal, a época turística [de verão] é absolutamente essencial, não só porque o turismo é importante e é importante em vários países europeus, mas em particular em países como Portugal ou a Grécia o mercado do turismo internacional é [...] fundamental".

"E podemos dizer que, de acordo com as nossas estimativas, teremos uma temporada turística muito melhor do que no ano passado", acrescentou o responsável europeu pela tutela da Economia.