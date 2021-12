Portugal testou na terça-feira o maior número de pessoas à Covid-19 num só dia

Portugal bateu o recorde do maior número de testes diários à Covid-19 desde o início da pandemia. Esta terça-feira, dia 30 de novembro, foram realizados cerca de 117 mil testes à Covid-19. Estes dados não incluem os autotestes.



Recorde-se que, até agora, o dia de maior número de testes realizados tinha ocorrido no dia 21 de abril deste ano, com cerca de 98 mil testes.



"No dia 26 de novembro, o país tinha já atingido a marca de 21 milhões de testes à Covid-19. Em novembro de 2021, realizaram-se aproximadamente 1,5 milhões de testes de diagnóstico, com uma média diária de cerca de 50 mil testes", pode ler-se no comunicado do Instituto Ricardo Jorge.



Desde o dia 19 de novembro, os testes rápidos de antigénio efetuados nas farmácias e laboratórios aderentes ao regime excecional de comparticipação voltaram a ser gratuitos.