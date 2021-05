Portugal ultrapassou a barreira das 17 mil mortes por Covid-19, com o registo de mais sete mortes na sexta-feira, o que eleva o total para 17 006 óbitos. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde indica que há um mês que não havia tantas vítimas mortais, já que a 14 de abril houve oito mortos.









Quatro vítimas mortais foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas no Centro e uma no Norte. Do total de mortes, 8933 foram homens e 8073 mulheres. A faixa etária das pessoas com mais de 80 anos concentra o maior número de mortes, num total de 11 182 óbitos, seguida das pessoas com idades entre os 70 e os 79 anos, com 3623 mortes.

Portugal regista há três dias consecutivos mais de 400 novos casos, com 469 novas infeções na sexta-feira. No mesmo dia, o total de internados desceu para 223, menos 13 do que no dia anterior. E destes, nos Cuidados Intensivos estavam 71 doentes, menos um face a quinta-feira.





Entre as linhas vermelhas definidas pelo Governo para o processo de desconfinamento, a incidência de novos casos por cem mil habitantes em 14 dias voltou a descer. O valor atual é de 50,3 casos, ou de 48,1 casos tendo em conta apenas o território do continente.





No total, há 22 171 pessoas que ainda não recuperaram da doença, com mais 76 em 24 horas. O número de recuperados atingiu os 802 671.



Marcha contra restrições para travar pandemia

Centenas de pessoas protestaram, este sábado, em Lisboa, contra as restrições impostas pelo Governo para tentar travar a pandemia de Covid-19. A marcha foi feita sob a palavra de ordem "Ditadura não, Liberdade sim". Muitas pessoas não usaram máscara.