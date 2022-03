Portugal ultrapassou na quinta-feira os 9 milhões de pessoas com vacinação primária completa contra a Covid-19. O relatório de vacinação divulgado pela Direção-Geral da Saúde revela que mais de 5,92 milhões já tomaram o reforço, sendo a faixa etária dos 70-79 anos a que tem a mais alta taxa de imunização extra (97 por cento, 937 582 vacinados). O grupo em que mais receberam esta dose adicional é o dos 60-69 anos: 114 4116. Há 334 460 crianças dos 5 aos 11 anos que já foram inoculadas e 179 499 com o esquema primária completo. A campanha de vacinação contra a Covid-19 iniciou-se em 27 de dezembro de 2020.









O número de casos confirmados desde o início da pandemia ultrapassou os 3,3 milhões. Na quinta-feira, a região Centro passou a barreira dos 500 mil infetados desde março de 2020.

O concelho com a incidência de contágios por SARS-CoV-2 mais baixa é Penedono, com 233 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, cerca de um terço dos 661 que registava na sexta-feira passada. Na última semana, o número de concelhos abaixo do limite máximo passou de 19 para 73.









Leia também Média diária de infeções por Covid-19 em Portugal dispara O Corvo, nos Açores, é o município com o valor mais elevado: 11 915 por 100 mil, o que corresponde a 45 casos nas últimas duas semanas. Seguem-se mais concelhos das ilhas, como Velas (9430), Horta (8122), Porto Santo (7851), Santa Cruz da Graciosa (7777), Lajes do Pico (5634) e Calheta (Açores, 5381).

O município do continente com maior incidência é Mourão, com 5220 casos por 100 mil (122 pessoas com Covid-19 em 14 dias). Em Lisboa, está nos 1511/100 mil (o que corresponde a 8243 infetados pelo novo coronavírus), enquanto no Porto cifra-se agora em 1289/100 mil (2967 casos).





O relatório das Linhas Vermelhas revela que o número de novos casos de infeção foi de 1420/100 mil nas últimas duas semanas, “com tendência decrescente a nível nacional e em todas as regiões de saúde do continente”. O Norte é a que tem menor taxa (898) e o Algarve a mais elevada (2136).



Portuguesas são das mais afetadas com efeitos da pandemia



As mulheres portuguesas são das europeias que mais consideram que a pandemia de Covid-19 fez aumentar a violência contra o sexo feminino. De acordo com um inquérito Eurobarómetro, 90 por cento das inquiridas em Portugal consideram que a pandemia fez aumentar a violência física e emocional contra as mulheres, sendo a média da União Europeia (UE) de 77%. Apenas a Grécia tem um valor superior ao português: 93 por cento.









Leia também Pressão da Covid-19 na saúde com inversão de tendência devido a aumento de cuidados intensivos Questionadas quanto a consequências económicas da pandemia, quase metade (47%) das portuguesas indicam que teve um impacto negativo no seu rendimento pessoal (na UE são 38 por cento).

Mais de metade das inquiridas em Portugal (52 por cento) respondem igualmente que o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal também foi negativamente afetado pela pandemia (UE, 44%).





A saúde mental foi também negativamente afetada pela Covid-19, especialmente devido às medidas de confinamento, consideram 45% das portuguesas (UE, 41%).





Para assinalar o Dia Internacional da Mulher, 8 de março (terça-feira), o Parlamento Europeu encomendou um inquérito específico, dirigido exclusivamente às mulheres europeias, para melhor avaliar os pontos de vista de mulheres de diferentes gerações, países e características sociodemográficas em tempos de Covid-19. Foram questionadas 26 741 mulheres, das quais 1001 em Portugal.



pormenores





Transmissibilidade sobe



O índice de transmissibilidade (Rt) aumentou a nível nacional, passando de 0,76 (quarta-feira) para 0,78. A incidência a nível nacional continua a baixar, cifrando-se agora nos 1512,7 casos/100 mil habitantes.





Maior queda nas crianças



A incidência cumulativa baixou mais nas crianças (0-9 anos): numa semana caiu 37%, para 1678 casos/100 mil. A faixa dos 10-19 é aquela em que é maior: 2612, uma diminuição de 26 por cento numa semana.





Mortalidade está em tendência decrescente



A mortalidade específica por Covid-19 está em tendência decrescente. A 2 de março, havia 41,7 óbitos em 14 dias por milhão de habitantes em Portugal, uma diminuição de 13% face à semana anterior. Ainda assim, está acima dos 20,0 óbitos/milhão definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.





Instruções passam a estar em português



A distribuição de autotestes para rastreio do SARS-CoV-2, cuja rotulagem e instruções de utilização eram aceites desde dezembro a título excecional em língua estrangeira, devem passar a estar em língua portuguesa, informou o Infarmed.





Colonoscopias com atrasos de 8 meses



A Associação de Apoio ao Doente com Cancro Digestivo alertou para atrasos superiores a 8 meses nas colonoscopias a pessoas com testes positivos para sangue nas fezes e avisou que há doentes a chegar às Urgências que acabam por ir para Cuidados Paliativos.





Acima da meta na vacina contra a gripe



Portugal ultrapassou a meta de 75% de taxa de vacinação contra a gripe proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Os dados do Vacinómetro, divulgados esta sexta-feira, apontam para uma taxa de vacinação de 88,3% nas pessoas com 65 anos ou mais.