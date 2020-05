Portugal ultrapassa os 1000 mortos por coronavírus

Portugal ultrapassou a barreira dos mil mortos (1007) desde que foi atingido, há dois meses, pela pandemia de Covid-19. Com 578 mortes, a região Norte regista 57% dos óbitos de uma doença que atinge com maior gravidade as pessoas mais velhas e com doenças crónicas. 51% das vítimas mortais são mulheres.

Por faixas etárias, os maiores de 70 anos somam 87% dos mortos, num total de 410 homens e 468 mulheres. Entre os 878 falecidos com mais de 70 anos, 681 integram a faixa etária dos maiores de 80 anos (68% do total). Uma vez mais são as mulheres a maior parte dos falecidos, num total de 387 casos, enquanto os homens maiores de 80 anos somam 294.

Nenhuma das mortes ocorreu entre pessoas com menos de 40 anos. Os pacientes mais novos que faleceram (5 homens e 5 mulheres) integravam a faixa etária dos 40 aos 49 anos.

A 2 de março, Portugal registava, no Norte, os dois primeiros casos, após serem realizados testes a dezenas de suspeitos desde 25 de janeiro. Um dos dois primeiros doentes e também o primeiro recuperado foi Casimiro Sousa, 50 anos, residente em Lousada, e que foi infetado em Itália, ao deslocar-se a uma feira de calçado em Milão. Já antes, no estrangeiro, dois portugueses ficaram doentes. Ambos eram tripulantes de um navio de cruzeiro, que foi colocado em quarentena no Japão. Residente na Nazaré, Adriano Maranhão, 41 anos, soube que estava infetado a 22 de fevereiro.

Mário Veríssimo, 80 anos, antigo enfermeiro do E. Amadora e da Seleção nacional e amigo do treinador Jorge Jesus, foi a primeira vítima mortal, a 16 de março, da Covid-19.



FACTOS E NÚMEROS

Origem na China

O novo coronavírus teve origem na cidade chinesa de Wuhan. A 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde declarou a existência de um surto. Quatro meses depois há mais de três milhões de infetados em todo o Mundo.



19º posto no Mundo

Portugal ocupa o 19º posto no mundo no número de pessoas infetadas, com mais de 25 mil casos. Em termos de óbitos regista a 22º posição com mais de mil mortos. Estados Unidos lidera nas duas tabelas.



Infetado com 111 anos

Está hospitalizado um paciente com 111 anos. É o doente português mais velho. O doente mais novo, um bebé de 28 dias, já teve alta. Também teve alta do Hospital de São João, no Porto, Luciano, um doente de 100 anos. Uma senhora com 102 anos é a vítima mortal mais velha.



2838 profissionais

Há 2838 profissionais de saúde infetados, dos quais 782 são enfermeiros e 462 médicos e os restantes técnicos de diagnóstico ou assistentes operacionais. Os profissionais de saúde são 11% dos contágios. A Direção-Geral da Saúde revela que 86% dos doentes recuperam em casa.



Fecho a 16 de março

Portugal avançou a 16 de março último com o fecho de todas as escolas no sentido de travar os contágios, que já tinham levado ao fecho de vários estabelecimentos. A maior parte das universidades fecharam uns dias antes, tal como algumas empresas. A 18 de março foi declarado o estado de emergência.





