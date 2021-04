Portugal registou mais 649 novos casos de Covid-19 na sexta-feira, dia em que o total de casos subiu para 830 560, ultrapassando assim a barreira dos 830 mil infetados. Neste dia houve o registo de mais cinco vítimas mortais. Três óbitos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, um nos Açores e um outro no Algarve. Por idades, duas das vítimas mortais tinham entre 60 e 69 anos. E as três outras mais de 80 anos.









Os últimos dados da Direção-Geral da Saúde revelam uma redução de 14 pessoas internadas, no espaço de 24 horas para 415 hospitalizados. Destes, há 103 em Unidade de Cuidados Intensivos, ou seja, mais dois doentes graves face a quinta-feira. A média de novos casos por cem mil habitantes está fixada nos 71,6 . Por sua vez, o índice R(t) aponta um risco de contágio de 1,05, entrando na zona laranja.