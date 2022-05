Portugal vai construir pequeno telescópio para estudar o Sol no Chile a partir de 2024

Portugal vai construir um pequeno telescópio para estudar o Sol que será instalado no Chile, onde deverá estar operacional em finais de 2024, indicaram esta quinta-feira à Lusa os investigadores responsáveis.

O projeto é coordenado pelo investigador Nuno Cardoso Santos, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, e insere-se num outro, FIERCE, que, nos próximos cinco anos, visa desenvolver novos métodos para a deteção de planetas fora do Sistema Solar (exoplanetas) semelhantes à Terra.

"O objetivo principal é usar o Sol, a única estrela para a qual conseguimos observar detalhes no seu disco, para perceber melhor como os fenómenos físicos que ocorrem na atmosfera de outras estrelas semelhantes perturbam as medições dos espetros" de luz, explicou o astrofísico, acrescentando que "estas perturbações produzem um 'ruído' nos dados de procura e estudo de exoplanetas".