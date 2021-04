Portugal vai enviar medicamentos antivirais e oxigénio para a Índia para conter surto de Covid-19

O Ministério dos Negócios Estrangeiros anunciou em comunicado esta terça-feira que vai enviar medicamentos antivirais e oxigénio para a Índia, país que vive um período crítico da pandemia.De acordo com a nota publicada no site do Ministério, está atualmente a ser "avaliada no quadro da União Europeia a forma mais expedita de transportar este material para o seu destino"."Portugal continuará a desenvolver proativamente diligências no sentido de mobilizar apoio político e garantir a liderança da União Europeia neste processo", conclui ainda a mesma nota.Nos últimos três dias, a Índia alcançou um milhão de infetados com Covid-19 estando a pandemia descontrolada no país.