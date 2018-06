Portugal vai receber parte dos refugiados do navio Lifeline

Confirmação foi feita pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Portugal vai refugiados a bordo do navio Lifeline. A confirmação foi feita pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, em prestação de esclarecimentos durante a tarde desta terça-feira, no Parlamento.



O ministro explicou que "o Governo de Malta pediu ajuda para poder acolher o navio Lifeline, que está há algumas semanas a navegar no mediterrâneo com centenas de pessoas a bordo", adiantando que o navio atracará esta noite em Malta e que os refugiados serão "distribuídos por vários países, incluindo Portugal", em número "ainda não definido", diz a revista Sábado.