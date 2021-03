Portugal vai receber 1 025 219 testes rápidos de antigénio no âmbito de um acordo-quadro da União Europeia (UE). Os testes que o País vai receber serão alocados à Reserva Estratégica Nacional e distribuídos pelas várias Administrações Regionais de Saúde (ARS).Segundo a nota publicada na página da internet do Serviço Nacional de Saúde, chega, nas próximas três semanas, um primeiro lote com cerca de 750 mil testes. A distribuição acontecerá de forma faseada e “de acordo com as necessidades e situação epidemiológica de cada uma das ARS”, pode ler-se.