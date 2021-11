O assunto vai ser analisado pela Congregação para as Causas dos Santos, mas o mais certo é que o Papa Francisco venha a dar resposta positiva ao apelo de canonização da beata Joana Princesa, feito esta semana pelos bispos portugueses, no final da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal.Joana Princesa foi beatificada pelo Papa Inocêncio XII, em 1693, mas sempre foi considerada santa pelo povo, muito em particular pelos fiéis da Diocese de Aveiro.